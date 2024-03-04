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Белорецкий район Башкирии простится с погибшим в СВО Денисом Бардыбаевым

Белорецкий район Башкирии простится с погибшим в СВО Денисом Бардыбаевым

10:09, 04 мар 2024

Жители Белорецкого района с прискорбием узнали о гибели в ходе специальной военной операции своего земляка, Дениса Бардыбаева.

Глава района Андрей Иванюта сообщил, что траурная церемония прощания с воином состоится 4 марта, в селе Серменево.

Всех, кто желает отдать дань памяти Денису Бардыбаеву, приглашают к 11:30 к вечному огню, расположенному у социально-культурного центра.

В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Шакировым В Башкирии простились с участником СВО Сергеем Шакировым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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