Белорецкий район Башкирии простится с погибшим в СВО Денисом Бардыбаевым

10:09, 04 мар 2024

Жители Белорецкого района с прискорбием узнали о гибели в ходе специальной военной операции своего земляка, Дениса Бардыбаева.

Глава района Андрей Иванюта сообщил, что траурная церемония прощания с воином состоится 4 марта, в селе Серменево.

Всех, кто желает отдать дань памяти Денису Бардыбаеву, приглашают к 11:30 к вечному огню, расположенному у социально-культурного центра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети