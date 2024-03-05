В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Денисом Бардыбаевым

10:16, 05 мар 2024

В башкирском селе Серменево Белорецкого района простились с 34-летним Денисом Бардыбаевым, погибшим в ходе СВО. Об этой печальной новости сообщил в своем личном аккаунте глава района Андрей Иванюта.

Денис Равилович Бардыбаев родился в селе Николаевка и получил образование в Азнагуловской средней школе и художественном училище города Сибая . Трагическим образом в раннем возрасте он лишился родителей и воспитывался родственниками. Близкие люди вспоминают покойного как доброго, трудолюбивого и аккуратного человека, который увлекался рисованием, спортом и музыкой.

В последние годы жизни Денис работал вахтовым методом в Московской области. В ноябре прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

В своей публикации Андрей Иванюта выразил самые глубокие и искренние соболезнования родственникам военнослужащего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети