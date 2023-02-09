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В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним солдатом

В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним солдатом

10:42, 09 фев 2023

В Башкирии прошло прощание с погибшим на Украине 19-летним рядовым Артуром Мустакимовым. Об этом сообщил в соцсетях глава Белорецкого района Андрей Иванюта.



Как рассказал чиновник, погибший родился в 2004 году в деревне Бзяк. Рядовой окончил среднюю школу. В августе прошлого года Артур подписал контракт с Минобороны РФ. На спецоперации он выполнял задачи рядового расчета минометного взвода.

Андрей Иванюта описывает погибшего, как доброго, отзывчивого и самостоятельного молодого человека. Он в детстве увлекался техникой и помогал родителям по хозяйству. У него есть младшие брат и сестра. Артур посмертно награжден орденом Мужества.


— Похоронили Артура на кладбище деревни Ахмерово, — добавил Андрей Иванюта.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе СВО на Украине погиб мобилизованный из Белорецкого района Башкирии Ян Зимин.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Андрей Иванюта / Vk.com
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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