В Башкирии простились с военным погибшим на Украине

09:39, 19 мар 2022

В селе Исмакаево простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Денисом Сафином. Об этом накануне, 18 марта, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.







По его словам, погибшему было 27 лет, он служил механиком-водителем танкового взвода танковой роты. Известно, что Денис Сафин после окончания школы поступил в Учалинский колледж горной промышленности на электромонтера, который окончил с красным дипломом. Позже он отправился в армию.



— После армии год работал электриком на Белорецком хлебозаводе, а в 2017-м заключил контракт. В 2018 году был награжден медалью Министерства обороны, — отметил Андрей Иванюта.





У Дениса Сафина остались родители и два младших брата.



— У папы Дениса золотые руки. Он мастерит и резные деревянные сундуки, и другие вещи, участвует с ними в сабантуях. Мама хорошо шьет, прекрасная хозяйка. Семья Сафиных всегда была трудолюбивая, дружная, — сообщил глава Белорецкого района.



Андрей Иванюта добавил, что погибшего солдата похоронили со всеми почестями.



— Честный, веселый, добрый, смелый — таким останется Денис в памяти близких, друзей, соседей, одноклассников, — отметил глава района.

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