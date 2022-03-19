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В Башкирии простились с военным погибшим на Украине

В Башкирии простились с военным погибшим на Украине

09:39, 19 мар 2022

В селе Исмакаево простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Денисом Сафином. Об этом накануне, 18 марта, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

По его словам, погибшему было 27 лет, он служил механиком-водителем танкового взвода танковой роты. Известно, что Денис Сафин после окончания школы поступил в Учалинский колледж горной промышленности на электромонтера, который окончил с красным дипломом. Позже он отправился в армию.

— После армии год работал электриком на Белорецком хлебозаводе, а в 2017-м заключил контракт. В 2018 году был награжден медалью Министерства обороны, — отметил Андрей Иванюта.


У Дениса Сафина остались родители и два младших брата.

— У папы Дениса золотые руки. Он мастерит и резные деревянные сундуки, и другие вещи, участвует с ними в сабантуях. Мама хорошо шьет, прекрасная хозяйка. Семья Сафиных всегда была трудолюбивая, дружная, — сообщил глава Белорецкого района.

Андрей Иванюта добавил, что погибшего солдата похоронили со всеми почестями.

— Честный, веселый, добрый, смелый — таким останется Денис в памяти близких, друзей, соседей, одноклассников, — отметил глава района.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Белорецкий район
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