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В Башкирии простились с погибшим в СВО Виталием Бурулевым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виталием Бурулевым

09:19, 26 мар 2024

23 марта жители Белорецка провожали в последний путь Виталия Бурулева - 42-летнего воина, погибшего во время специальной военной операции на Украине. Траурная церемония прошла на аллее Героев, где собрались близкие, друзья и сослуживцы военнослужащего.

В декабре прошлого года Виталий Бурулев принял решение встать на защиту Родин, записавшись добровольцем.

Получив образование в местной школе №15 и металлургическом колледже, мужчина прошел срочную службу в Северной Осетии-Алании в качестве старшего стрелка. С июня 2000 по май 2001 года обеспечивал безопасность в зоне осетино-ингушского конфликта. После армии трудился на железной дороге помощником машиниста, а позднее - вахтовиком.

Близкие вспоминают Виталия как трудолюбивого, целеустремленного и отзывчивого человека, который никогда не сидел без дела. Его преданность делу, добросердечие и честность снискали ему уважение многих друзей. В школе он запомнился как красивый, жизнерадостный и доброжелательный парень.

Гибель Виталия Бурулева 23 февраля в ходе спецоперации стала тяжелой утратой для всех, кто его знал. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта выразил соболезнования близким бойца и почтил его память, подчеркнув несгибаемый характер и стремление всегда идти до конца в любом начинании.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Белорецк Погибшие на Украине
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