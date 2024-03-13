В Башкирии похоронили погибшего на СВО 43-летнего Александра Евтеева

21:27, 13 мар 2024

В городе Белорецке собрались сотни людей, чтобы отдать дань памяти и уважения лейтенанту Александру Евтееву. Он пожертвовал своей жизнью, защищая родные рубежи в зоне специальной военной операции.

Траурная церемония прощания прошла в скорбной атмосфере. Родственники, друзья, сослуживцы и просто неравнодушные жители города пришли почтить память погибшего героя.

Более двадцати лет своей жизни Александр посвятил служению закону в качестве заместителя прокурора города Ирбит Свердловской области. Его беззаветный труд на благо общества был по достоинству оценен многочисленными наградами и благодарственными письмами. В августе прошлого года мужчина принял решение встать на защиту Отечества в рядах добровольцев.

При выполнении боевых заданий Александр Евтеев проявил несгибаемую стойкость и отвагу, за что был посмертно награжден Орденом Шаймуратова. Присутствовавший на церемонии прощания глава Белорецкого района Андрей Иванюта выразил соболезнования семье героя и восхищение его поступком:

«Он был общительным, добрым и отзывчивым человеком. Александр вложил душу в воспитание и образование своих сыновей, был примерным сыном, мужем и отцом. Низкий поклон его родителям за такого сына!».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети