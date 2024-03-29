Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с освободителем Авдеевки Александром Максименко

В Башкирии простились с освободителем Авдеевки Александром Максименко

16:21, 29 мар 2024

В Белорецке накануне состоялась траурная церемония прощания с Александром Максименко, 23-летним солдатом, погибшим при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Александр Максименко, уроженец Белорецка, с юных лет отличался целеустремленностью, отзывчивостью и чувством справедливости. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, он всегда оставался верен своим принципам, был готов прийти на помощь нуждающимся.

В 2023 году, Александр добровольно отправился на службу, подписав контракт. В боях за Авдеевку он получил смертельное ранение.

Глава Белорецка Андрей Иванюта, выражая глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, отметил: "Александр Максименко – настоящий герой, который отдал жизнь за мир и безопасность своей страны. Его ратный подвиг навсегда останется в нашей памяти".

Сотни людей пришли в этот день, чтобы проводить Александра в последний путь.

В Уфе простились с погибшим в СВО Ильфатом Кульсариным В Уфе простились с погибшим в СВО Ильфатом Кульсариным
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В зоне проведения СВО погиб 32-летний уроженец Башкирии Александр Рыбальченко
Общество в Башкирии
В зоне проведения СВО погиб 32-летний уроженец Башкирии Александр Рыбальченко
В Башкирии похоронили контрактника Александра Кочеткова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили контрактника Александра Кочеткова
В Башкирии простились с погибшим на СВО оператором дронов Дмитрием Жеребцовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на СВО оператором дронов Дмитрием Жеребцовым
В Башкирии простились с Александром Потаповым, погибшим в спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Александром Потаповым, погибшим в спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok