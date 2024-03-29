В Башкирии простились с освободителем Авдеевки Александром Максименко

16:21, 29 мар 2024

В Белорецке накануне состоялась траурная церемония прощания с Александром Максименко, 23-летним солдатом, погибшим при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Александр Максименко, уроженец Белорецка, с юных лет отличался целеустремленностью, отзывчивостью и чувством справедливости. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, он всегда оставался верен своим принципам, был готов прийти на помощь нуждающимся.

В 2023 году, Александр добровольно отправился на службу, подписав контракт. В боях за Авдеевку он получил смертельное ранение.

Глава Белорецка Андрей Иванюта, выражая глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, отметил: "Александр Максименко – настоящий герой, который отдал жизнь за мир и безопасность своей страны. Его ратный подвиг навсегда останется в нашей памяти".

Сотни людей пришли в этот день, чтобы проводить Александра в последний путь.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети