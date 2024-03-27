В Башкирии простились с погибшим на СВО оператором дронов Дмитрием Жеребцовым
11:43, 27 мар 2024
В Нефтекамске накануне прошла траурная церемония прощания с рядовым Дмитрием Жеребцовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. 23-летний защитник Отечества посмертно представлен к ордену Мужества.
Дмитрий родился в Нефтекамске в 2001 году. Окончив школу, он получил специальность тракториста-машиниста в профессиональном училище. В 2019 году юноша был призван на срочную службу, которую проходил в Забайкальском крае. Уже осенью 2023 года, осознанно сделав выбор, Дмитрий заключил контракт и отправился в зону СВО.
Став оператором отделения FPV-дронов, он с первых дней зарекомендовал себя как смелый и решительный боец. 23 февраля, в День защитника Отечества, за проявленные героизм и отвагу Дмитрий был награжден медалью "За службу в разведке".
13 марта, выполняя очередное боевое задание, Дмитрий Жеребцов погиб.
В Нефтекамске сотни людей пришли проститься с героем. Скорбящие несли цветы, венки, фотографии Дмитрия. Глава администрации города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, отметив его мужество и самоотверженность.