Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии похоронили участника СВО Рената Саббахова

В Башкирии похоронили участника СВО Рената Саббахова

11:37, 27 мар 2024

Жители Салаватского района республики Башкортостан проводили в последний путь младшего сержанта Рената Саббахова, гранатометчика, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этой трагической утрате сообщил глава района Марс Кашапов, выразив искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.

Ренат Саббахов, уроженец деревни 2-е Идельбаево, с честью и мужеством встретил свой последний бой, проявив бесстрашие и самоотверженность в защите мирного населения и государственных интересов России в борьбе против нацистской идеологии.

Со всех уголков района стекались люди, чтобы отдать последние почести своему земляку, павшему на поле боя. Скорбная процессия проследовала к месту упокоения героя, где прозвучали прощальные речи и воинские почести. Слезы скорби омывали лица собравшихся, которые потеряли не просто соотечественника, а истинного патриота, горячо любившего свою Родину и готового пожертвовать ради нее самым дорогим – жизнью.

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виталием Бурулевым В Башкирии простились с погибшим в СВО Виталием Бурулевым
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим в СВО Аркадием Елфимовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Аркадием Елфимовым
Уфа простилась с сержантом Кожемяко, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
Уфа простилась с сержантом Кожемяко, погибшим в ходе СВО
В зоне СВО погиб житель Уфы Ренат Музафаров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб житель Уфы Ренат Музафаров
В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok