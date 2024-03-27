В Башкирии похоронили участника СВО Рената Саббахова

11:37, 27 мар 2024

Жители Салаватского района республики Башкортостан проводили в последний путь младшего сержанта Рената Саббахова, гранатометчика, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этой трагической утрате сообщил глава района Марс Кашапов, выразив искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.

Ренат Саббахов, уроженец деревни 2-е Идельбаево, с честью и мужеством встретил свой последний бой, проявив бесстрашие и самоотверженность в защите мирного населения и государственных интересов России в борьбе против нацистской идеологии.

Со всех уголков района стекались люди, чтобы отдать последние почести своему земляку, павшему на поле боя. Скорбная процессия проследовала к месту упокоения героя, где прозвучали прощальные речи и воинские почести. Слезы скорби омывали лица собравшихся, которые потеряли не просто соотечественника, а истинного патриота, горячо любившего свою Родину и готового пожертвовать ради нее самым дорогим – жизнью.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети