В Башкирии простились с погибшим в СВО Аркадием Елфимовым

В минувшие выходные в Башкирии проводили в последний путь 51-летнего уроженца деревни 2-Шайхали Благоварского района Аркадия Елфимова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщил в социальных сетях руководитель муниципалитета Марат Юсупов, Аркадий Елфимов окончил 9 классов Башциковской средней школы. В разные годы он работал в совхозе имени БашЦИКа, а затем в крестьянско-фермерском хозяйстве.

«Аркадий выбрал свой путь как настоящий мужчина — добровольно ушел на фронт, заключив контракт. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написал Юсупов, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети