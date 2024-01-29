На СВО погиб младший сержант из Башкирии Владислав Шуняев

Нуримановском районе РБ прошли траурные мероприятия, посвященные 33-летнему уроженцу Ишимбая , младшему сержанту Владиславу Шуняеву, погибшему при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Как сообщил руководитель муниципалитета Вилдан Ситдиков, Владислав Шуняев появился на свет 12 сентября 1990 года в городе Ишимбае. В августе 2022 года он принял решение пойти на военную службу по контракту и был направлен в зону специальной военной операции на Украине.

К сожалению, выполняя боевые задачи, Владислав Шуняев получил смертельное ранение 27 января 2023 года.

«Владислав стоял на защите национальных интересов страны, он боролся с угрозой фашизма, достойно выполнил свой воинский долг. Невыносимо больно и тяжело, когда такие молодые и перспективные люди отдают свои жизни во имя мира на нашей земле», — написал глава районной администрации в своем посте в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети