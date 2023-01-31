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Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:16, 31 янв 2023

В Башкирии в последний путь проводили погибшего во время специальной военной операции Динара Ишбулатова



В субботу, 28 января, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции уроженцем Благоварского района Башкирии Динаром Ишбулатовым. Об этом в социальных сетях сообщил глава района Марат Юсупов.

Динар Фирдинантович родился в 1981 году в селе Удрякбаш. Учился в Удрякбашевской школе, окончил профессиональное училище в селе Языково. Трудился в Кагалыме, позже в городах Нефтекамск и Чистополь. В специальной военной операции участвовал в составе ЧВК "Вагнер".


"Своим поступком доказал, что есть парни, которые никогда не сдаются и идут до конца за Родину. Наша святая обязанность помнить о нем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Динара", - написал глава муниципалитета.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Теги: Бижбулякский район спецоперация Погибшие на Украине
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