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В Абзелиловском районе Башкирии простились с умершим из-за болезни добровольцем СВО

В Абзелиловском районе Башкирии простились с умершим из-за болезни добровольцем СВО

14:02, 30 янв 2023

Вчера, 29 января, в Абзелиловском районе Башкирии простились участником специальной военной операции Ирмаком Карагужиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ильдар Нафиков.



Военнослужащий родился и вырос в деревне Кусимово, он был восьмым ребенком в семье. Он учился в Кусимовской начальной и Ташбулатовской средней школах. Окончил

Учился Карагужин И. в Кусимовской начальной, в Ташбулатовской средней школах. Потом окончил СПТУ №93 поселка Абзелил, где получил профессию газоэлектросварщика. В 1995 году был призван в ряды российских Вооруженных Сил. После службы работал на стройке, стал отцом троих детей.


В сентябре прошлого года Карагужин отправился добровольцем в зону СВО, где одновременно выполнял обязанности минометчика и старшего разведгруппы. Однажды благодаря ему его группе из шести человека выйти из окружения к позиция российских войск. Боец получил тяжелое осколочное ранение. После лечения в госпитале и прохождения курса реабилитации его отправили домой в отпуск. После этого он вернулся в свою часть для последующей отправки в зону СВО. Однако 21 января из-за внезапно возникшего заболевания, Карагужин скончался в войсковой части.



– Для нас Ирмак Салаватович навсегда останется настоящим мужчиной, душой компании, человеком с неистребимым чувством юмора и оптимизма. Светлую память о нашем земляке мы навсегда сохраним в наших сердцах. В этот скорбный день выражаю слова глубоких соболезнований его родным и близким, супруге Илюзе Алтынбаевне, дочери Залие, сыновьям Роберту и Айназу, – написал в своей публикации глава администрации Абзелиловского района.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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