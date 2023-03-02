В Башкирии простились с 30-летним погибшим в СВО Валерием Антоновым

09:28, 02 мар 2023

1 марта, в Нуримановском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Валерием Антоновым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Вилдан Ситдиков.







Мужчина родился 6 января 1993 года в деревне Первомайск. В 2010-ом он закончил школу, а спустя год его призвали на срочную службу. В сентябре минувшего года Валерий Николаевич вновь пополнил ряды российских Вооруженных сил. Военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества.





– Друзья, одноклассники и близкие Валерия вспоминают его как доброго, отзывчивого парня. Валерий останется в памяти жителей Нуримановского района, Республики Башкортостан и всей страны. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, – написал в своей публикации Ситдиков.

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Фото: vk.com/vildansitdikov