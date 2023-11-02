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В Башкирии простились с младшим сержантом Иваном Таймурзиным, погибшим в ходе СВО

В Башкирии простились с младшим сержантом Иваном Таймурзиным, погибшим в ходе СВО

14:13, 02 ноя 2023

На днях в Калтасинском районе Башкирии состоялось прощание с участником СВО, младшим сержантом Иваном Таймурзиным. Информацию об этом на своей страничке в социальных сетях разместил глава района Забир Габдуллин.

По словам чиновника, гибель молодого военнослужащего - это тяжелая и невосполнимая потеря для всех жителей района. Чиновник выразил искренние соболезнования родителям, родным и близким Ивана Таймурзина. Он отметил, что все скорбят вместе с семьей и разделяют горечь утраты.

Иван Таймурзин родился 13.08.1994 года в Пермском крае, рос в многодетной семье. Окончив школу Иван поступил в нефтекамский профессиональный лицей, где получил специальность электросварщика. В 2013-2014 годах проходил срочную военную службу. Демобилизовавшись работал на заводе северной столицы.

27.08.2022 года мужчину призвали в ряды Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации. Смертельное ранение получил 15 октября. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Калтасинский район спецоперация Погибшие на Украине
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