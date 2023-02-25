Во время специальной военной операции погиб рядовой Эльвир Валиев из Башкирии

16:39, 25 фев 2023

Уроженец деревни Баш-Шиды Нуримановского района Башкирии радиотелеграфист Валиев Эльвир Искандарович погиб, защищая Родину, в ходе специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба муниципалитета.







«Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего, родным и близким. Гибель Валиева Эльвира Искандаровича — большая утрата для семьи, друзей, Республики Башкортостан и Нуримановского района. Светлая память защитнику нашего Отечества!», - указано в сообщении.



Также сообщается, что траурная церемония прощания с Эльвиром Искандаровичем пройдет в воскресенье, 26 февраля, в 11:00 часов по адресу: деревня Баш-Шиды, улица Свободы, 7/1.





Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб 44-летний мобилизованный из Нуримановского района Башкирии Вячеслав Байдуганов

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Фото: соцсети