На СВО погиб уроженец Башкирии Ильфак Галиуллин

09:10, 26 июн 2023

В воскресенье, 25 июня, на центральной площади деревни Новомещерово Мечетлинского района прошла траурная церемония прощания с Ильфаком Флоридовичем Галиуллиным, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальных сетях сообщила пресс-служба администрации района.







«Совет и администрация Мечетлинского района выражают искренние соболезнования маме Альфие Маснявиевне, супруге Юлие Радиковне, детям Элине, Ильяне и Идель, всем родным, близким Ильфака Флоридовича. Вечная слава и светлая память Герою!», - сказано в сообщении.



За отвагу, самоотверженность и мужество боец награжден посмертно орденом Мужества.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети