На СВО погиб уроженец Башкирии Ильфак Галиуллин
09:10, 26 июн 2023
В воскресенье, 25 июня, на центральной площади деревни Новомещерово Мечетлинского района прошла траурная церемония прощания с Ильфаком Флоридовичем Галиуллиным, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальных сетях сообщила пресс-служба администрации района.
«Совет и администрация Мечетлинского района выражают искренние соболезнования маме Альфие Маснявиевне, супруге Юлие Радиковне, детям Элине, Ильяне и Идель, всем родным, близким Ильфака Флоридовича. Вечная слава и светлая память Герою!», - сказано в сообщении.
За отвагу, самоотверженность и мужество боец награжден посмертно орденом Мужества.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Евгений Казанин
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Виталий Каримов
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым
Общество в Башкирии
Во время специальной военной операции погиб рядовой Эльвир Валиев из Башкирии