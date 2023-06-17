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На СВО погиб уроженец Башкирии Виталий Каримов

На СВО погиб уроженец Башкирии Виталий Каримов

08:35, 17 июн 2023

Младший сержант Виталий Каримов из Белокатайского района Башкирии погиб в ходе СВО



При выполнении боевых задач во время специальной военной операции погиб уроженец Белокатайского района, командир автомобильного взвода роты материального обеспечения Виталий Камилович Каримов. Печальную новость в социальных сетях сообщил глава района Масхут Минигалин.


«Виталий – настоящий герой, который до конца остался верным военной присяге. Он отдал жизнь в борьбе с нацизмом, за мирную жизнь наших соотечественников. Наш солдат с честью выполнил свой долг перед Родиной. Светлая память о Виталии навсегда останется в наших сердцах, мы будем бережно передавать её из поколения в поколение. От имени всех жителей Белокатайского района выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Сил и терпения вынести это горе. Скорбим вместе с вами… Вечная слава защитнику Родины и вечная память», - написал глава муниципалитета.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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