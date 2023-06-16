На СВО погиб уроженец Башкирии Николай Жуковский
22:24, 16 июн 2023
В среду, 14 июня, в Альшеевском районе проводили в последний путь уроженца села Отрада Николая Владимировича Жуковского, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в соцсетях сообщил глава района Дамир Мустафин.
В специальной военной операции участвовал в составе ЧВК «Вагнер».
«Искренне соболезную родным и близким погибшего, разделяю горечь утраты», - написал Мусафин.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне проведения СВО погиб Газиз Ризаевич Кинзябулатов, 42-летний уроженец Альшеевского района Башкирии, который был призван в ряды Вооруженных Сил России по частичной мобилизации.
Фото: соцсети
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