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На СВО погиб уроженец Башкирии Эдуард Игдисамов

На СВО погиб уроженец Башкирии Эдуард Игдисамов

22:21, 22 июн 2023

В четверг, 22 июня, в городе Стерлитамак проводили в последний путь Эдуарда Венировича Игдисамова, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов.



Эдуард Венирович участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе. В зоне проведения СВО среди ребят Эдуард пользовался большим уважением. Он был для них наставником, делился своими знаниями.


«Мы общались с ним, когда ездили к нашим землякам на места боевого слаживания, а потом доставляли гуманитарные конвои на передовую. Могу сказать, это был мужественный и стойкий человек, настоящий патриот. Всегда конкретный, справедливый, искренний. Погиб геройски… Искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Венировича. Вечная память тебе, Эдуард!», - написал Газизов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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