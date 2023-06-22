На СВО погиб уроженец Башкирии Эдуард Игдисамов

22:21, 22 июн 2023

В четверг, 22 июня, в городе Стерлитамак проводили в последний путь Эдуарда Венировича Игдисамова, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальных сетях сообщил мэр города Рустем Газизов.







Эдуард Венирович участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе. В зоне проведения СВО среди ребят Эдуард пользовался большим уважением. Он был для них наставником, делился своими знаниями.





«Мы общались с ним, когда ездили к нашим землякам на места боевого слаживания, а потом доставляли гуманитарные конвои на передовую. Могу сказать, это был мужественный и стойкий человек, настоящий патриот. Всегда конкретный, справедливый, искренний. Погиб геройски… Искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Венировича. Вечная память тебе, Эдуард!», - написал Газизов.



Выражаем соболезнования родным и близким.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети