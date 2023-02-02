В ходе СВО погиб житель Стерлитамака Олег Мавлянов

19:23, 02 фев 2023

В Башкирии в последний путь проводили погибшего во время специальной военной операции Олега Мавлянова







Мэр города Стерлитамак Рустем Газизов в социальных сетях сообщил, что в среду, 1 февраля, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Олегом Мавляновым. Олег Сергеевич служил в ЧВК "Вагнер".



"Со свойственными ему мужеством и отвагой он встал на защиту Отечества. До последнего оставался верен воинскому долгу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная тебе память, Олег!", - написал Газизов.



Выражаем соболезнования родным и близким.





Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Стерлитамака Александр Казаков погиб в ходе спецоперации на Украине

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