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В Башкирии похоронили участника СВО Эдуарда Гатиятуллина

В Башкирии похоронили участника СВО Эдуарда Гатиятуллина

11:52, 08 окт 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Земеево Чекмагушевского района республики Эдуарда Робертовича Гатиятуллина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине.

Как сообщил в социальных сетях глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев, Эдуард Робертович добровольно отправился в зону боевых действий.
«Эдуард служил в рядах отважных добровольцев, с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. Для всех жителей нашего района он навсегда останется героем и доблестным, мужественным защитником России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Робертовича. Сил и терпения вам в этот трагический момент. Скорбим вместе с вами», - говорится в заявлении главы муниципального образования.
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Автор: Семен Подгорный
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