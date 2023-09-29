В Башкирии похоронили участника СВО Руслана Кашаева
17:33, 29 сен 2023
В Башкирии сегодня, 29 сентября, в последний путь проводили уроженца Чекмагушевского района республики Руслана Тимербаевича Кашаева, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев.
Руслан Тимербаевич жил в населенном пункте Старокалмашево, здесь получил школьное образование, отучился в аграрном колледже, отслужил в армии.
«Руслан, как настоящий мужчина, принял серьезное решение — защищать Родину от нацизма. Погиб смертью храбрых, за Родину, защищая мир и покой граждан. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования семье солдата, близким и родным. Светлая память о Руслане Тимербаевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — написал чиновник.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Чекмагуш» сообщало о том, что в Чекмагушевском райне в последний путь проводили участника спецоперации Ильгиза Дамировича Хабирова.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Реканс Ямалеев
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