В Башкирии простились с рядовым Ильгизом Хабировым

13:31, 27 июл 2023









В Башкирии в последний путь проводили уроженца Чекмагушевского района республики Ильгиза Дамировича Хабирова, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Печальное известие сообщил на своей личной страничке в соцсетях руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев.

Ильгиз Хабиров родился и вырос в населенном пункте Чекмагуш, где его знали как доброго и отзывчивого человека. В составе добровольческого батальона парень отправился на спецоперацию.



«За доблесть и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества. Как отметил сослуживец, Ильгиз был бесстрашным и всегда шел впереди всех. Он пример истинного патриотизма, самоотверженности и стойкости», — написал чиновник.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чекмагушевском районе РБ простились с Артуром Хаматгареевым, погибшим после ранения на Украине.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети