В Башкирии простились с рядовым Ильгизом Хабировым
13:31, 27 июл 2023 В Башкирии в последний путь проводили уроженца Чекмагушевского района республики Ильгиза Дамировича Хабирова, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Печальное известие сообщил на своей личной страничке в соцсетях руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев.
Ильгиз Хабиров родился и вырос в населенном пункте Чекмагуш, где его знали как доброго и отзывчивого человека. В составе добровольческого батальона парень отправился на спецоперацию.
«За доблесть и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества. Как отметил сослуживец, Ильгиз был бесстрашным и всегда шел впереди всех. Он пример истинного патриотизма, самоотверженности и стойкости», — написал чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чекмагушевском районе РБ простились с Артуром Хаматгареевым, погибшим после ранения на Украине.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым
Общество в Башкирии
На СВО погиб 20-летний уроженец Башкирии Виль Шагивалеев
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильгизом Валитовым