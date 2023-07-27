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В Башкирии простились с рядовым Ильгизом Хабировым

В Башкирии простились с рядовым Ильгизом Хабировым

13:31, 27 июл 2023 В Башкирии в последний путь проводили уроженца Чекмагушевского района республики Ильгиза Дамировича Хабирова, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Печальное известие сообщил на своей личной страничке в соцсетях руководитель муниципалитета Реканс Ямалеев.


Ильгиз Хабиров родился и вырос в населенном пункте Чекмагуш, где его знали как доброго и отзывчивого человека. В составе добровольческого батальона парень отправился на спецоперацию.

«За доблесть и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества. Как отметил сослуживец, Ильгиз был бесстрашным и всегда шел впереди всех. Он пример истинного патриотизма, самоотверженности и стойкости»,  — написал чиновник.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чекмагушевском районе РБ простились с Артуром Хаматгареевым, погибшим после ранения на Украине.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чекмагушевский район спецоперация Погибшие на Украине
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