В Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным

12:31, 18 июн 2023

В Башкирии похоронили уроженца Давлекановского района республики Раиля Рауфовича Нигматуллина, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. О церемонии прощания на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель местного муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов. Военнослужащего похоронили в населенном пункте Аюханово. Орден Мужества, которым бойца наградили посмертно, передали его сыну.







«Мы гордимся нашим земляком. Такие парни - настоящий пример мужества, стойкости, патриотизма. Искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память», – написал глава района.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Маратом Хановым.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети