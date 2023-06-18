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В Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным

В Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным

12:31, 18 июн 2023

В Башкирии похоронили уроженца Давлекановского района республики Раиля Рауфовича Нигматуллина, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. О церемонии прощания на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель местного муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов. Военнослужащего похоронили в населенном пункте Аюханово. Орден Мужества, которым бойца наградили посмертно, передали его сыну.



«Мы гордимся нашим земляком. Такие парни - настоящий пример мужества, стойкости, патриотизма. Искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память», – написал глава района.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Маратом Хановым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район спецоперация Погибшие на Украине
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