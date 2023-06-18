В Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным
12:31, 18 июн 2023
В Башкирии похоронили уроженца Давлекановского района республики Раиля Рауфовича Нигматуллина, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. О церемонии прощания на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель местного муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов. Военнослужащего похоронили в населенном пункте Аюханово. Орден Мужества, которым бойца наградили посмертно, передали его сыну.
«Мы гордимся нашим земляком. Такие парни - настоящий пример мужества, стойкости, патриотизма. Искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память», – написал глава района.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Маратом Хановым.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Анатолием Адылшиным
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Мокшанцевым
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили погибшего в СВО сержанта-контрактника Дмитрия Пастухова