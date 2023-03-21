В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Марат Ханов

18:08, 21 мар 2023

В Давлекановском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации Маратом Хановым. Информацию об этом во вторник, 21 марта, в социальных сетях разместил глава муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.







- Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Марата Сулпановича, - сообщил руководитель района.



Родился Марат Ханов в населенном пункте Старомряшово. Получив профобразование, отдал долг Родине, отслужив в армии. Орден Мужества, которым был посмертно удостоен солдат, передали его родственникам.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в воскресенье, 5 марта, в последний путь проводили погибшего 23 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции рядового, старшего стрелка штурмового отряда мотострелковой бригады Рустама Нургалиевича Фаткуллина из Давлекановского района.

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Фото: администрация Давлекановского района