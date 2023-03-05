В Башкирии простились с погибшим в СВО Рустамом Фаткуллиным

16:30, 05 мар 2023

В воскресенье, 5 марта, в последний путь проводили погибшего 23 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции рядового, старшего стрелка штурмового отряда мотострелковой бригады Рустама Нургалиевича Фаткуллина из Давлекановского района.







Местное издание «Асылыкуль» сообщает, что траурная церемония прощания прошла в Давлеканово.



Рустам Нургалиевич родился в селе Новоаккулево Давлекановского района. Учился в школе-интернат, после получил профессии водителя троллейбуса и газоэлектросварщика. В декабре 2022 года написал заявление в военкомат о контрактной службе, к месту несения службы отбыл в январе 2023 года.





«Все, кто знал его отмечали жизнерадостный, оптимистичный характер Рустама Фаткуллина, готовность всегда прийти на помощь другим, ответственность. Он принял решение о том, чтобы в числе добровольцев защищать суверенные интересы своей страны вслед за братом, призванным по частичной мобилизации. Не смог остаться в стороне, когда Родина призвала на защиту», - написано в сообщении.



За проявленные отвагу, мужество и самоотверженность Рустам Фаткуллин награжден посмертно орденом Мужества.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: Асылыкуль