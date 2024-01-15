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В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Русланом Кашфуллиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Русланом Кашфуллиным

В башкирском городе Нефтекамске, 14 января 2024 года, в последний путь проводили 24-летнего Руслана Кашфуллина. Молодой человек получил смертельное ранение при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Руслан Кашфуллин родился и вырос в Нефтекамске в обычной семье. После окончания средней школы No4 он получил профессию электромонтёра и в 2018 году начал трудовую деятельность по специальности. Земляки характеризуют Руслана как спокойного, уравновешенного парня, который всегда следовал правилам и никогда не нарушал дисциплину.

В мае 2023 года Руслан Кашфуллин заключил контракт о прохождении военной службы в рядах Вооружённых Сил РФ. Спустя два месяца, 3 июля, он погиб при исполнении воинского долга. Церемония прощания с Русланом прошла в фойе Нефтекамской филармонии. Горожане и представители властей пришли проводить в последний путь молодого земляка и воина.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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