В Уфе простились с погибшим в СВО Ильфатом Кульсариным

09:44, 28 мар 2024

В Уфе на Южном кладбище состоялись похороны Ильфата Кульсарина, погибшего в ходе специальной военной операции.

Ильфат Сибагатуллович, как сообщили в администрации Демского района столицы, родился 26.11.1969 года в Стерлибашевском районе республики. После получения высшего образования он посвятил свою карьеру службе в рядах органов внутренних дел. В 2023 году мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны, приняв участие в специальной военной операции.

На траурной церемонии выступил заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов: "Ильфат Сибагатуллович пал смертью храбрых, сражаясь и отстаивая интересы нашей великой Родины. Истинный патриот, чье имя навечно вписано в летопись Российской Федерации. Вечная память Герою и непреходящая слава!".

В память о самоотверженном подвиге отца, Сагитов передал сыну павшего бойца высокую государственную награду - Орден генерала Шаймуратова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети