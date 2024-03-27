В ходе СВО погиб доброволец из Башкирии Алмаз Сагинбаев
11:48, 27 мар 2024
В Давлекановском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с рядовым Алмазом Сагинбаевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Алмаз Сагинбаев, уроженец села Имай-Кармалы, с честью и доблестью нёс свою службу, защищая мирных жителей от неонацистской угрозы. Он отважно сражался за правое дело, за будущее своей страны и своего народа.
Глава Давлекановского района Ильгиз Мухаметзянов выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего бойца.
«Алмаз Сагинбаев принял ответственное решение — встать в один строй с нашими бойцами, плечом к плечу защищать мирных жителей от неонацистов. Его самоотверженность и героизм навсегда останутся в нашей памяти», — сказал он.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Рустем Фазлыев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нефтекамска Алмаз Хайритдинов
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на СВО оператором дронов Дмитрием Жеребцовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым