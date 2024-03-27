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В ходе СВО погиб доброволец из Башкирии Алмаз Сагинбаев

В ходе СВО погиб доброволец из Башкирии Алмаз Сагинбаев

11:48, 27 мар 2024

В Давлекановском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с рядовым Алмазом Сагинбаевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Алмаз Сагинбаев, уроженец села Имай-Кармалы, с честью и доблестью нёс свою службу, защищая мирных жителей от неонацистской угрозы. Он отважно сражался за правое дело, за будущее своей страны и своего народа.

Глава Давлекановского района Ильгиз Мухаметзянов выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего бойца.

«Алмаз Сагинбаев принял ответственное решение — встать в один строй с нашими бойцами, плечом к плечу защищать мирных жителей от неонацистов. Его самоотверженность и героизм навсегда останутся в нашей памяти», — сказал он.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район спецоперация Погибшие на Украине
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