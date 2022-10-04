Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нефтекамска Алмаз Хайритдинов

09:51, 04 окт 2022

При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине погиб 29-летний уроженец Нефтекамска, младший сержант Алмаз Хайритдинов, служивший в качестве добровольца в батальоне им. Генерала Шаймуратова. На СВО он отправился в августе этого года.







— Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Сражаясь за правое дело, он защищал свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма. Выражаем глубокое соболезнование маме, супруге, родным и близким героя. Алмаз Хусаинович навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России, — говорится в сообщении администрации района.





Прощание с погибшим пройдет 4 октября в 10:00 в мечети по адресу: улица Дзержинского, 11.



Ранее сообщалось о том, что на территории Украины погиб 24-летний лейтенант Тимур Стогов из Нефтекамска. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

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Фото: администрация Нефтекамска