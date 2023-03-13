В Башкирии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО
16:16, 13 мар 2023
В Нефтекамске простились с двумя бойцами, которые погибли во время исполнения боевой задачи. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации города Эльдар Валидов.
«Олег Тагирович Шакиров – гвардии старший лейтенант, и Ирек Хайрнасович Ишбулатов – гвардии лейтенант останутся в нашей памяти не только настоящими офицерами, но в первую очередь отважными мужчинами и настоящими героями», - сказал глава администрации, добавив, что их подвиг никогда не будет забыт.
Эльдар Валидов также выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине погиб 29-летний уроженец Нефтекамска, младший сержант Алмаз Хайритдинов, служивший в качестве добровольца в батальоне им. Генерала Шаймуратова.
Читайте также:В Башкирии простились с погибшим в СВО Андреем Семеновым