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В Башкирии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО

В Башкирии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО

16:16, 13 мар 2023

В Нефтекамске простились с двумя бойцами, которые погибли во время исполнения боевой задачи. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации города Эльдар Валидов.



«Олег Тагирович Шакиров – гвардии старший лейтенант, и Ирек Хайрнасович Ишбулатов – гвардии лейтенант останутся в нашей памяти не только настоящими офицерами, но в первую очередь отважными мужчинами и настоящими героями», - сказал глава администрации, добавив, что их подвиг никогда не будет забыт.


Эльдар Валидов также выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине погиб 29-летний уроженец Нефтекамска, младший сержант Алмаз Хайритдинов, служивший в качестве добровольца в батальоне им. Генерала Шаймуратова. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Эльдара Валидова
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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