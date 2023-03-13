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В Башкирии простились с погибшим в СВО Андреем Семеновым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Андреем Семеновым

15:49, 13 мар 2023

Сегодня, 13 марта, в селе Ермолаево простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Валерьевичем Семеновым. О траурной церемонии рассказал глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов.

Военнослужащий родом из Кумертау, жил и вырос в Салавате. Однако, уходя на спецоперацию, он попросил его похоронить в Ермолаево.



«Исполнили последнее желание воина… Искренне соболезнуем сестре Андрея Людмиле Енгалычевой, всем родным и близким бойца. Пусть земля будем ему пухом! Вечная слава и память Герою», – заключил Юлай Ильясов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Аюповым. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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