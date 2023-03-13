В Башкирии простились с погибшим в СВО Андреем Семеновым
15:49, 13 мар 2023
Сегодня, 13 марта, в селе Ермолаево простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Валерьевичем Семеновым. О траурной церемонии рассказал глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов.
Военнослужащий родом из Кумертау, жил и вырос в Салавате. Однако, уходя на спецоперацию, он попросил его похоронить в Ермолаево.
«Исполнили последнее желание воина… Искренне соболезнуем сестре Андрея Людмиле Енгалычевой, всем родным и близким бойца. Пусть земля будем ему пухом! Вечная слава и память Герою», – заключил Юлай Ильясов.