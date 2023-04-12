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В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бучиным

В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бучиным

19:55, 12 апр 2023

В Куюргазинском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в СВО уроженцем населенного пункта Ермолаево Денисом Бучиным. Об этом на своей официальной страничке в социальных сетях сообщил глава района Юлай Ильясов.

Мужчина находился в составе ЧВК «Вагнер». Попрощаться с земляком пришли родственники, друзья и жители села.



- Пусть земля будет ему пухом! Вечная слава и память Герою! - сказал Юлай Ильясов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе простились с погибшим Саматом Мурзяновичем Абдрахмановым, бойцом ЧВК "Вагнер". Уроженец населенного пункта Канчура погиб во время СВО 22 января текущего года. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Юлая Ильясова
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