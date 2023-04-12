В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Денисом Бучиным
19:55, 12 апр 2023
В Куюргазинском районе Башкортостана состоялась церемония прощания с погибшим в СВО уроженцем населенного пункта Ермолаево Денисом Бучиным. Об этом на своей официальной страничке в социальных сетях сообщил глава района Юлай Ильясов.
Мужчина находился в составе ЧВК «Вагнер». Попрощаться с земляком пришли родственники, друзья и жители села.
- Пусть земля будет ему пухом! Вечная слава и память Герою! - сказал Юлай Ильясов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе простились с погибшим Саматом Мурзяновичем Абдрахмановым, бойцом ЧВК "Вагнер". Уроженец населенного пункта Канчура погиб во время СВО 22 января текущего года.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Юлая Ильясова
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