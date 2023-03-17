В Башкирии простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Саматом Абдрахмановым
12:16, 17 мар 2023
В Башкортостане прошла церемония прощания с погибшим Саматом Мурзяновичем Абдрахмановым, бойцом ЧВК "Вагнер". Информацию об этом сообщил в социальных сетях глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов.
Уроженец населенного пункта Канчура погиб во время СВО 22 января текущего года. Самат Абдрахманов не дожил двух месяцев до своего 60-летия.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким солдата. Пусть земля будем ему пухом. Вечная слава и память Герою!» – написал Юлай Ильясов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в селе Ермолаево Куюргазинского района простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Валерьевичем Семеновым.