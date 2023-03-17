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В Башкирии простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Саматом Абдрахмановым

В Башкирии простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Саматом Абдрахмановым

12:16, 17 мар 2023

В Башкортостане прошла церемония прощания с погибшим Саматом Мурзяновичем Абдрахмановым, бойцом ЧВК "Вагнер". Информацию об этом сообщил в социальных сетях глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов.

Уроженец населенного пункта Канчура погиб во время СВО 22 января текущего года. Самат Абдрахманов не дожил двух месяцев до своего 60-летия.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким солдата. Пусть земля будем ему пухом. Вечная слава и память Герою!» – написал Юлай Ильясов.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в селе Ермолаево Куюргазинского района простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Валерьевичем Семеновым. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Юлая Ильясова
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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