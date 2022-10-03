Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов
21:24, 03 окт 2022
В Башкирии простились с 38-летним контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим во время спецоперации на Украине
В субботу, 1 октября, в Ишимбайском районе простились контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов.
Артур Баймухаметов проходил службу по контракту с июля 2022 года. Также он служил на территории Северного Кавказа, был участником контртеррористической операции.
"Его мама – Фаниса Абдрахимовна вырастила достойного сына. Огромное уважение и вечная благодарность тебе, Артур", - написал Ишемгулов.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что в городе Ишимбае простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации на Украине.