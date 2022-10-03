Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов

21:24, 03 окт 2022

В Башкирии простились с 38-летним контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим во время спецоперации на Украине







В субботу, 1 октября, в Ишимбайском районе простились контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов.



Артур Баймухаметов проходил службу по контракту с июля 2022 года. Также он служил на территории Северного Кавказа, был участником контртеррористической операции.





"Его мама – Фаниса Абдрахимовна вырастила достойного сына. Огромное уважение и вечная благодарность тебе, Артур", - написал Ишемгулов.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что в городе Ишимбае простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

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