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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов

21:24, 03 окт 2022

В Башкирии простились с 38-летним контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим во время спецоперации на Украине 



В субботу, 1 октября, в Ишимбайском районе простились контрактником Артуром Баймухаметовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава района Азат Ишемгулов.

Артур Баймухаметов проходил службу по контракту с июля 2022 года. Также он служил на территории Северного Кавказа, был участником контртеррористической операции.


"Его мама – Фаниса Абдрахимовна вырастила достойного сына. Огромное уважение и вечная благодарность тебе, Артур", - написал Ишемгулов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в городе Ишимбае простились с ефрейтором Александром Радченко, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 

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Теги: Ишимбайский район Погибшие на Украине спецоперация Украина
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