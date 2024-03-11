На СВО погиб уроженец Башкирии Рустем Фазлыев
19:00, 11 мар 2024
В Туймазах простились с рядовым Рустемом Фазлыевым, погибшим при исполнении военных задач в ходе СВО.
Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов в своих социальных сетях сообщил, что военнослужащий был настоящим героем, отважно сражался с неонацистами и отдал свою жизнь за мирное небо над Россией, за будущее своей страны и своего народа.
По словам чиновника, Рустем Фазлыев проявил мужество и самоотверженность, став настоящим примером для подражания. Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, отметив, что его подвиг навсегда останется в памяти земляков.
За проявленное мужество и героизм Рустем Фазлыев посмертно удостоен Ордена мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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