В Уфе похоронили участника СВО 32-летнего Артема Ускова

18:07, 11 мар 2024

В столице Башкортостана, городе Уфе, состоялась траурная церемония прощания с военнослужащим Артемом Усковым, который погиб во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Октябрьского района.

Артем Усков появился на свет 7.10.1991 года в Уфе. После завершения обучения в школе №29, молодой человек решил связать свою жизнь с правоохранительными органами и поступил в Уфимский юридический институт МВД России. В период с 2009 по 2010 годы Артем проходил военную службу. 16 октября 2022 года он был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и назначен на должность заместителя командира мотострелкового полка.

Трагическая гибель Артема Ускова произошла 22 февраля 2024 года во время выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Согласно сообщениям, тело военнослужащего было доставлено в Уфу, где в татарском театре "Нур" прошла траурная церемония прощания с погибшим героем. Присутствующие выразили соболезнования семье и близким бойца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети