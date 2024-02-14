«Пал смертью храбрых»: в Уфе похоронили участника СВО Василия Михайлова

В башкирской столице состоялась церемония прощания с ефрейтором Василием Михайловым, погибшим во время выполнения боевых задач в ходе СВО. Информацию об этом передали представители пресс-службы администрации Октябрьского района города Уфы

На церемонии присутствовали депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан С. Мережко, замглавы администрации Октябрьского района Р. Бикимбетов и другие официальные лица, чтобы отдать дань памяти и выразить соболезнования семье погибшего.

Василий Михайлов родился 2.10.1978 года в городе Уфе. Он получил образование в учебных заведениях Октябрьского района столицы Башкирии. После окончания учебы его призвали на военную службу. В дальнейшем он работал на предприятиях АО УППО и ОДК-УМПО. В 2023 году Михайлов принял решение подписать военный контракт.

Погиб военнослужащий 30 января 2024 года.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети