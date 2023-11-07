Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с участником СВО Финатом Гайнановым

В Башкирии простились с участником СВО Финатом Гайнановым

20:47, 07 ноя 2023

В районном центре Мишкинского района Башкирии состоялась церемония прощания с Финатом Гайнановым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в информационной службе районной администрации, слова скорби и соболезнования прозвучали от Председателя комитета Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан по вопросам общественной безопасности, правопорядка и мировых судей В. Гурьева, главы местного муниципалитета П. Трапезникова, родных, близких, друзей, одноклассников и односельчан.

Финат Индусович Гайнанов родился и вырос в с. Мишкино. Здесь он получил среднее образование в школе №2, окончил ПУ-150. Затем работал на предприятиях и в организациях как Мишкинского района, так и города Уфы.

В конце сентября текущего года мишкинец заключил военный контракт и отправился на СВО, где 25 октября погиб при выполнении боевого задания командования. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, Финат Гайнанов посмертно награжден орденом Мужества. Госнаграду во время прощальной церемонии передали матери павшего бойца.

В Башкирии простились с участником СВО Дмитрием Атыевым

Читайте также:

В Башкирии простились с участником СВО Дмитрием Атыевым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok