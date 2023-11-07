В Башкирии простились с участником СВО Финатом Гайнановым

20:47, 07 ноя 2023

В районном центре Мишкинского района Башкирии состоялась церемония прощания с Финатом Гайнановым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в информационной службе районной администрации, слова скорби и соболезнования прозвучали от Председателя комитета Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан по вопросам общественной безопасности, правопорядка и мировых судей В. Гурьева, главы местного муниципалитета П. Трапезникова, родных, близких, друзей, одноклассников и односельчан.

Финат Индусович Гайнанов родился и вырос в с. Мишкино. Здесь он получил среднее образование в школе №2, окончил ПУ-150. Затем работал на предприятиях и в организациях как Мишкинского района, так и города Уфы.

В конце сентября текущего года мишкинец заключил военный контракт и отправился на СВО, где 25 октября погиб при выполнении боевого задания командования. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, Финат Гайнанов посмертно награжден орденом Мужества. Госнаграду во время прощальной церемонии передали матери павшего бойца.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети