В ходе СВО погиб бывший майор полиции из Башкирии
17:54, 16 май 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Мишкино Мишкинского района Владимира Пашкина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом передали в местной администрации.
Окончив Мишкинскую среднюю школу №1, Владимир продолжил обучение в Бирском пединституте, затем устроился в отдел полиции по Мишкинскому району. Дослужился до звания майора. В 2015 году в числе ополченцев отправился в ДНР.
Вернувшись в Мишкино, работал в охранных организациях. В конце лета прошлого года вновь отправился на границу с Украиной в составе добровольцев СВО. Погиб в одном из боев 20 апреля. Посмертно награжден орденом Мужества. Без отца остались трое детей и супруга.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Мишкинского района / Vk.com
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