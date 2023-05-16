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В ходе СВО погиб бывший майор полиции из Башкирии

В ходе СВО погиб бывший майор полиции из Башкирии

17:54, 16 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Мишкино Мишкинского района Владимира Пашкина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом передали в местной администрации.



Окончив Мишкинскую среднюю школу №1, Владимир продолжил обучение в Бирском пединституте, затем устроился в отдел полиции по Мишкинскому району. Дослужился до звания майора. В 2015 году в числе ополченцев отправился в ДНР.

Вернувшись в Мишкино, работал в охранных организациях. В конце лета прошлого года вновь отправился на границу с Украиной в составе добровольцев СВО. Погиб в одном из боев 20 апреля. Посмертно награжден орденом Мужества. Без отца остались трое детей и супруга.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Мишкинского района / Vk.com
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
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