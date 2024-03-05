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В Мишкинском районе Башкирии похоронили участника СВО Евгения Александрова

В Мишкинском районе Башкирии похоронили участника СВО Евгения Александрова

15:30, 05 мар 2024

Жители Мишкинского района Башкирии простились с Евгением Александровым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Ему было 40 лет.

Евгений родился 16 июля 1983 года в деревне Малонакаряково. После окончания местной школы он продолжил образование в Бирском профессиональном училище №102, где освоил профессии водителя и старшего автослесаря.

В 2001-2002 годах Евгений проходил службу в рядах пограничных войск, а в 2003 году был направлен в Чеченскую Республику для выполнения боевых задач.

С юных лет Евгений был увлечен спортом, активно участвовал в жизни школы. Он состоял в сборной по волейболу, легкой атлетике, настольному теннису и лыжным гонкам. Также Евгений с энтузиазмом посещал военно-патриотический клуб "Десантник" и с удовольствием принимал участие в школьной самодеятельности.

Осенью 2022 года Евгений был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. На фронте он служил разведчиком в составе разведывательной роты. Смертельное ранение боец получил 29 февраля 2024 года.

Его похоронили с воинскими почестями на его малой родине, в деревне Малонакаряково.

В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мишкинский район спецоперация Погибшие на Украине
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