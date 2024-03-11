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«Пример силы духа и мужества»: в Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ришатом Асадуллиным

«Пример силы духа и мужества»: в Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ришатом Асадуллиным

21:00, 11 мар 2024

В селе Сафарово Чишминского района Башкирии в последний путь проводили 33-летнего рядового Ришата Асадуллина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Ришат Мансуров.

По его словам, Ришат Камилевич до конца остался верен своему воинскому долгу, защищая будущее Родины, и за проявленные в боях высокие боевые навыки и героизм был удостоен ордена Мужества посмертно. Чиновник подчеркнул, что сила духа и мужество земляка достойны служить примером для воспитания молодежи.

На траурной церемонии прощания с павшим защитником Отечества присутствовали многочисленные жители села, разделившие горечь утраты с семьей военнослужащего. Со словами глубокой благодарности и соболезнований к собравшимся обратились представители районной и сельской администраций, ветеранских организаций. Они отметили, что подвиг Ришата Асадуллина навсегда останется в памяти земляков, а его имя будет увековечено.

На СВО погиб уроженец Башкирии Рустем Фазлыев На СВО погиб уроженец Башкирии Рустем Фазлыев
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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