В Башкирии похоронили погибшего в СВО рядового Ильхома Саидова

09:53, 13 мар 2024

В населенном пункте Николаевка Туймазинского района Башкирии простились с рядовым Ильхомом Саидовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов сообщил о траурной церемонии в своих социальных сетях. В ней принял участие заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС А. Лопухов.

Айдар Суфиянов подчеркнул, что Ильхом Саидов, осознавая всю серьезность ситуации, без колебаний встал на защиту своей Родины. Его самоотверженность и верность своему долгу – это пример для подражания для всех жителей Башкирии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети