В Башкирии похоронили погибшего в СВО рядового Ильхома Саидова
09:53, 13 мар 2024
В населенном пункте Николаевка Туймазинского района Башкирии простились с рядовым Ильхомом Саидовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов сообщил о траурной церемонии в своих социальных сетях. В ней принял участие заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС А. Лопухов.
Айдар Суфиянов подчеркнул, что Ильхом Саидов, осознавая всю серьезность ситуации, без колебаний встал на защиту своей Родины. Его самоотверженность и верность своему долгу – это пример для подражания для всех жителей Башкирии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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