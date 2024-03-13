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В Башкирии похоронили погибшего в СВО рядового Ильхома Саидова

В Башкирии похоронили погибшего в СВО рядового Ильхома Саидова

09:53, 13 мар 2024

В населенном пункте Николаевка Туймазинского района Башкирии простились с рядовым Ильхомом Саидовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов сообщил о траурной церемонии в своих социальных сетях. В ней принял участие заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС А. Лопухов.

Айдар Суфиянов подчеркнул, что Ильхом Саидов, осознавая всю серьезность ситуации, без колебаний встал на защиту своей Родины. Его самоотверженность и верность своему долгу – это пример для подражания для всех жителей Башкирии.

«Пример силы духа и мужества»: в Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ришатом Асадуллиным «Пример силы духа и мужества»: в Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ришатом Асадуллиным
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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