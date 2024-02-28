«Пал смертью храбрых»: в Башкирии похоронили участника СВО Евгения Еремина

09:37, 28 фев 2024

Накануне в Туймазинском районе Башкирии п в последний путь проводили рядового Евгения Еремина, защищавшего интересы Родины в ходе специальной военной операции.

Как сообщил в социальных сетях глава Туймазинского района Айдар Суфиянов, Евгений Еремин мужественно погиб при исполнении боевых заданий. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков.

На траурном митинге, посвященном Евгению Еремину, также присутствовал заместитель председателя Государственного комитета Башкирии по ветеринарии Раян Шагимухаметов.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: соцсети