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«Пал смертью храбрых»: в Башкирии похоронили участника СВО Евгения Еремина

«Пал смертью храбрых»: в Башкирии похоронили участника СВО Евгения Еремина

09:37, 28 фев 2024

Накануне в Туймазинском районе Башкирии п в последний путь проводили рядового Евгения Еремина, защищавшего интересы Родины в ходе специальной военной операции.

Как сообщил в социальных сетях глава Туймазинского района Айдар Суфиянов, Евгений Еремин мужественно погиб при исполнении боевых заданий. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков.

На траурном митинге, посвященном Евгению Еремину, также присутствовал заместитель председателя Государственного комитета Башкирии по ветеринарии Раян Шагимухаметов.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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