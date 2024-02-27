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«Дотащил на себе командира»: в ходе СВО погиб житель Башкирии Ильгам Ахметшин

«Дотащил на себе командира»: в ходе СВО погиб житель Башкирии Ильгам Ахметшин

11:28, 27 фев 2024

48-летний Ильгам Ахметшин, родившийся в деревне Ариево Дуванского района, погиб во время боевых действий в ходе специальной военной операции. Об этом 27 февраля рассказала глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко на своих страницах в соцсетях.

Ильгам Ахметшин появился на свет в 1976 году. В детстве учился в Юнусовской начальной школе Кигинского района, затем продолжил обучение в Верхнекигинской средней школе No2. В 1991 году поступил в ПУ-115 села Верхние Киги, где получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. После обучения некоторое время трудился в Кигинском конезаводе. В 1993-1994 годах по направлению Кигинского военкомата осваивал профессию водителя в Учалинской автошколе. А с декабря 1994 по декабрь 1996 года проходил срочную армейскую службу в Свердловской области. Начиная с 2000 года, работал вахтовым методом в Екатеринбурге. В августе 2023 года ушел добровольцем на фронт, в зону боевых действий в рамках СВО.

Во время одного из наступлений отряд, где служил Ильгам Ахметшин, попал под плотный обстрел противника. Командир группы получил ранение. Мужчина, не раздумывая, бросился помогать командиру и, ценой собственной жизни, вынес его в укрытие. Сам Ильгам Ахметшин при этом получил смертельные ранения, и спасти его медикам не удалось.

Прощание с погибшим Ильгамом Ахметшиным пройдет сегодня, 27 февраля, в 12:30 по адресу: улица Салавата Юлаева, 4, деревня Ариево Дуванского района.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район спецоперация Погибшие на Украине
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