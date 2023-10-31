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На СВО погиб мобилизованный уроженец Башкирии Расим Султанов

На СВО погиб мобилизованный уроженец Башкирии Расим Султанов

12:12, 31 окт 2023

В ходе специальной военной операции на Украине в возрасте 40 лет погиб уроженец Башкирии Расим Султанов. Он был мобилизован 29 сентября 2022 года в городе Сатка Челябинской области.

Военнослужащий родился 14.051983 года в населенном пункте Арсланово, расположенном в Кигинском районе республики. Окончив школу Султанов поступил сначала в горно-керамический колледже в Сатке, затем в индустриальный колледж Златоуста по специальности "Сварщик".

Во время боевых действий на Украине Расим Султанов получил тяжелое ранение. Его доставили в один из московских госпиталей, но, к сожалению, спасти жизнь бойца не удалось.

Глава администрации Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район спецоперация Погибшие на Украине
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