На СВО погиб отправившийся добровольцем многодетный отец из Башкирии

12:27, 04 окт 2023

В Башкирии в зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец Кигинского района республики Венер Вахитов. Информацию об этом в своих соцсетях сообщила руководитель муниципалитета Зухра Гордиенко.

По словам чиновницы, Венера призвали на спецоперацию в ходе частичной мобилизации. Позднее, после внесения изменений об отсрочке, которая предоставляется многодетным отцам, вернулся на родину. Спустя некоторое время кигинец решил отправиться добровольцем.

Зухра Гордиенко выразила свои искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца и сообщила, что дата и время прощания с ним будет объявлена позже.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети