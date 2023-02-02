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В ходе СВО погиб вагнеровец из Кигинского района Башкирии Расул Нигматьянов

В ходе СВО погиб вагнеровец из Кигинского района Башкирии Расул Нигматьянов

14:09, 02 фев 2023

Глава Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко сообщила печальную новость. В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец республики, боец ЧВК «Вагнер» Расул Нигматьянов.

Военнослужащий родился и вырос в деревне Юсупово. Расул Рамилович является выпускником профессионального училища № 115, которое находится в селе Верхние Киги. Солдату было 44 года. Его похоронят в родной деревне. О месте и времени проведения траурной церемонии власти сообщат позднее.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Расула», – заключила Зухра Гордиенко.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Кигинского района района Башкирии Ильдар Габидуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

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Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Зухры Гордиенко
Теги: Кигинский район спецоперация Погибшие на Украине
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