На СВО погибли еще трое жителей Башкирии

Еще трое мужчин из Башкирии погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили лавы районных администраций.

9 ноября в деревне Юлдашево прошли похороны 47-летнего Назифа Байрамгулова. Как передают в администрации Учалинского района , мужчина родился 23 сентября 1976 года, окончил 9 классов местной школы и профессиональное училище No98 в Учалах . С 1995 по 1997 год Назиф проходил срочную службу в армии, а с 2004 года участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В мае нынешнего года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Погиб при исполнении воинского долга 1 октября.

Еще одна трагическая весть пришла из Кигинского района. Глава района Зухра Гордиенко сообщила о гибели земляка Якупова Фидана Фидаиловича. По ее словам, в последнюю встречу Фидан был здоров и полон сил. В декабре ему исполнилось бы 37 лет. Похороны пока не состоялись. Глава района выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Третий погибший - уроженец села Ермолаево Куюргазинского района , младший сержант Артем Быков. Как сообщил глава района Юлай Ильясов, смертельное ранение получил 2 октября нынешнего года.





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Автор: Семен Подгорный

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